Bologna picchiata e accoltellata da ex | Nadia Khaidar muore dopo 3 mesi di agonia

È morta dopo quasi tre mesi di ricovero in ospedale Nadia Khaidar, 50 anni, cittadina marocchina picchiata e accoltellata dal suo ex compagno 44enne, anch'egli cittadino marocchino e già noto alle forze dell'ordine, il 27 luglio scorso a Bologna. La donna – come riporta il quotidiano “Il Resto del Carlino” – non è sopravvissuta alle ferite riportate nell'aggressione. L'accusa per l'uomo sarà riformulata da tentato omicidio a omicidio. La violenta aggressione. La donna lavorava come addetta alle pulizie in un hotel e lunedì mattina, spiega il giornale, è deceduta nella sua stanza dell'Ospedale Santa Viola dove era stata trasferita dopo un mese di degenza nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

