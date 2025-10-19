Bologna Juventus Under 17 2-2 pareggio amaro a Bologna | bianconeri raggiunti al 95? dai padroni di casa Ecco come è andata
Bologna Juventus Under 17 2-2, pareggio amaro a Bologna: tutti i dettagli sul match dei giovani bianconeri. Un pareggio amaro. La Juventus Under 17 di Grauso torna da Budrio con un solo punto, vedendosi sfuggire la vittoria al 50? del secondo tempo contro il Bologna. Un 2-2 finale che lascia l’amaro in bocca per come è maturato, al termine di una gara combattuta e ricca di emozioni. L’avvio della partita, valida per la settima giornata di campionato, è stato subito in salita per i giovani bianconeri. Dopo appena 2 minuti di gioco, infatti, i padroni di casa del Bologna sono passati in vantaggio con la rete di Petravicius, sorprendendo la retroguardia juventina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
