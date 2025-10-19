Bologna felice con super Orsolini Suzuki para un rigore al 97' e Genoa-Parma finisce 0-0

CAGLIARI (3-5-2): Caprile 6; Zappa 6 (9' st Borelli 6), Mina 5.5 (23' st Ze Pedro 5.5), Luperto 5.5; Palestra 6.5, Adopo 5.5, Prati 6 (23' st Gaetano 5.5), Folorunsho 6, Obert 5; Esposito 5.5 (33' st Kilicsoy sv), Felici 5 (10' st Luvumbo 6). In panchina: Ciocci, Sarno, Idrissi, Rodriguez, Mazzitelli, Deiola, Rog, Cavuoti, Liteta, Pavoletti.

