Bologna donna accoltellata dall' ex muore dopo tre mesi di agonia | accusa ora è omicidio

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, l'aveva colpita con violenza, prima speronandole l'auto e poi accoltellandola. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Bologna, donna accoltellata dall'ex muore dopo tre mesi di agonia: accusa ora è omicidio

