Bologna chiavi della porta a Ravaglia La situazione in casa rossoblu è chiara
Bologna ritrova Ravaglia: il ritorno del figliol prodigo tra i pali. La situazione attuale È di nuovo tempo di Federico Ravaglia. Il giovane portiere torna a difendere la porta del Bologna, in una stagione che si preannuncia ricca di sfide e opportunità. Ravaglia, cresciuto nel vivaio rossoblù dopo i primi passi nel Progresso a Castel
Bologna-Pisa: le probabili formazioni | Gilardino: "La parola chiave è continuità"
Cagliari Bologna, Italiano: "In porta gioca Ravaglia. Ecco come sta Immobile" - Il tecnico rossoblù ha presentato la sfida all'Unipol Domus di domenica alle 15: a parte il portiere rimangono i dubbi di formazione in altre zone del campo
Skorupski o Ravaglia? Ecco a chi Italiano affiderà la porta del Bologna contro il Cagliari - Il tecnico dei felsinei ha annunciato subito un titolare a sorpresa: Federico
Italiano: "Servirà personalità e carattere. In porta giocherà Ravaglia" - OCTOBER 02: Vincenzo Italiano head coach of Bologna FC during the UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD2 match between Bologna FC 1909 and SC Freiburg at Stadio Renato Dall'Ara