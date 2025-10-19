Bologna aggredita dall’ex Nadia muore dopo tre mesi di agonia in ospedale
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’aggressione e le conseguenze. Bologna, 19 ottobre 2025. È deceduta la donna di 50 anni, originaria del Marocco, vittima di una violenta aggressione da parte del suo ex compagno a Bologna. L’episodio risale a fine luglio, quando Nadia K. fu aggredita brutalmente da R.E., un uomo di 44 anni con cui aveva avuto una relazione. Trasportata in ospedale in condizioni critiche, la donna ha lottato per la vita per tre mesi prima di spirare. Per l’aggressore l’accusa sarà riformulata in omicidio. Il contesto dell’aggressione. Nadia K. lavorava come addetta alle pulizie in un hotel nel centro di Bologna. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Solidarietà totale e indiscutibile ai soccorritori di Croce Rossa Italiana - Comitato di Bologna. I soccorritori non si toccano mai, non esiste alcuna giustificazione a queste azioni. Auguriamo alla volontaria aggredita di riprendersi fisicamente e psicologicamente. - facebook.com Vai su Facebook
La volontaria aggredita da Luca Vildoza e dalla moglie Milica Tasic: “Non so se tornerò più in ambulanza”: Bologna, 17 ottobre 2025 – La voce trema un po’. In vent’anni di Croce Rossa, Tiziana D’Antonio ha visto di tutto. “Ma mai era capitato,… http://dlvr.it/TN - X Vai su X
Femminicidio a Bologna, massacrata dall’ex: Nadia morta dopo 3 mesi - Non ce l’ha fatta la cinquantenne che era stata pestata e accoltellata il 27 luglio. Riporta ilrestodelcarlino.it