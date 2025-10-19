Bologna aggredita dall’ex Nadia muore dopo tre mesi di agonia in ospedale

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’aggressione e le conseguenze. Bologna, 19 ottobre 2025. È deceduta la donna di 50 anni, originaria del Marocco, vittima di una violenta aggressione da parte del suo ex compagno a Bologna. L’episodio risale a fine luglio, quando Nadia K. fu aggredita brutalmente da R.E., un uomo di 44 anni con cui aveva avuto una relazione. Trasportata in ospedale in condizioni critiche, la donna ha lottato per la vita per tre mesi prima di spirare. Per l’aggressore l’accusa sarà riformulata in omicidio. Il contesto dell’aggressione. Nadia K. lavorava come addetta alle pulizie in un hotel nel centro di Bologna. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

