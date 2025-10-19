Bologna aggredita dall’ex Nadia muore dopo tre mesi di agonia in ospedale

Dayitalianews.com | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’aggressione e le conseguenze. Bologna, 19 ottobre 2025. È deceduta la donna di 50 anni, originaria del Marocco, vittima di una violenta aggressione da parte del suo ex compagno a Bologna. L’episodio risale a fine luglio, quando Nadia K. fu aggredita brutalmente da R.E., un uomo di 44 anni con cui aveva avuto una relazione. Trasportata in ospedale in condizioni critiche, la donna ha lottato per la vita per tre mesi prima di spirare. Per l’aggressore l’accusa sarà riformulata in omicidio. Il contesto dell’aggressione. Nadia K. lavorava come addetta alle pulizie in un hotel nel centro di Bologna. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

bologna aggredita dall8217ex nadia muore dopo tre mesi di agonia in ospedale

© Dayitalianews.com - Bologna, aggredita dall’ex, Nadia muore dopo tre mesi di agonia in ospedale

Contenuti che potrebbero interessarti

Femminicidio a Bologna, massacrata dall’ex: Nadia morta dopo 3 mesi - Non ce l’ha fatta la cinquantenne che era stata pestata e accoltellata il 27 luglio. Riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Bologna Aggredita Dall8217ex Nadia