Bologna accoltellata da ex dopo averlo rifiutato | Nadia Khaidar muore dopo 3 mesi di agonia

Fanpage.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La donna - 50enne di origini marocchine - non è sopravvissuta alle ferite riportate nell'aggressione da parte del suo ex compagno, avvenuta lo scorso 27 luglio a Bologna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

