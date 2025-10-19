Bologna accoltellata da ex dopo averlo rifiutato | Nadia Khaidar muore dopo 3 mesi di agonia

La donna - 50enne di origini marocchine - non è sopravvissuta alle ferite riportate nell'aggressione da parte del suo ex compagno, avvenuta lo scorso 27 luglio a Bologna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

Cagliari quasi al completo. Per il Bologna c'è anche il pilastro colombiano - facebook.com Vai su Facebook

Bologna, accoltella il padre: arrestato un diciottenne - X Vai su X

Bologna, accoltellata da ex dopo averlo rifiutato: Nadia Khaidar muore dopo 3 mesi di agonia - non è sopravvissuta alle ferite riportate nell'aggressione da parte del suo ex compagno, avvenuta lo scorso ... Segnala fanpage.it

Bologna, picchiata e accoltellata da ex: Nadia Khaidar muore dopo 3 mesi di agonia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Bologna, picchiata e accoltellata da ex: Nadia Khaidar muore dopo 3 mesi di agonia ... Da tg24.sky.it

Picchiata e accoltellata dall'ex compagno, morta dopo 3 mesi - È morta dopo quasi tre mesi di ricovero in ospedale Nadia Khaidar, 50 anni, cittadina marocchina picchiata e accoltellata dal suo ex compagno 44enne, anch’egli cittadino marocchino e già noto alle for ... Secondo msn.com