Bolivia seggi aperti a La Paz per il ballottaggio delle presidenziali
Urne aperte a La Paz, in Bolivia, per il ballottaggio delle elezioni presidenziali. Rimarranno aperte fino alle 16 ora locale (le 24 in Italia). Il voto è obbligatorio e quasi 8 milioni di boliviani hanno diritto di voto. La corsa tra l’ex presidente di destra Jorge ‘Tuto’ Quiroga e il senatore centrista Rodrigo Paz è molto serrata. Entrambi si sono presentati come candidati del cambiamento, promettendo di rompere con il populismo che ha dominato la Bolivia sotto il partito Movimento verso il Socialismo, o MAS, fondato da Evo Morales. Lacerato da divisioni interne e martoriato dalla rabbia popolare per le code ai distributori di carburante, il MAS ha subito una sconfitta storica al primo turno delle elezioni, il 17 agosto. 🔗 Leggi su Lapresse.it
