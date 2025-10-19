Bolivia seggi aperti a La Paz per il ballottaggio delle presidenziali

Lapresse.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Urne aperte a La Paz, in Bolivia, per il ballottaggio delle elezioni presidenziali. Rimarranno aperte fino alle 16 ora locale (le 24 in Italia). Il voto è obbligatorio e quasi 8 milioni di boliviani hanno diritto di voto. La corsa tra l’ex presidente di destra Jorge ‘Tuto’ Quiroga e il senatore centrista Rodrigo Paz è molto serrata. Entrambi si sono presentati come candidati del cambiamento, promettendo di rompere con il populismo che ha dominato la Bolivia sotto il partito Movimento verso il Socialismo, o MAS, fondato da Evo Morales. Lacerato da divisioni interne e martoriato dalla rabbia popolare per le code ai distributori di carburante, il MAS ha subito una sconfitta storica al primo turno delle elezioni, il 17 agosto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

bolivia seggi aperti a la paz per il ballottaggio delle presidenziali

© Lapresse.it - Bolivia, seggi aperti a La Paz per il ballottaggio delle presidenziali

Altri contenuti sullo stesso argomento

bolivia seggi aperti pazBolivia, seggi aperti a La Paz per il ballottaggio delle presidenziali - (LaPresse) Urne aperte a La Paz, in Bolivia, per il ballottaggio delle elezioni presidenziali. Lo riporta stream24.ilsole24ore.com

bolivia seggi aperti pazElezioni in Bolivia, sfida al ballottaggio tra Paz e Quiroga - Poco più di 7,5 milioni di boliviani saranno chiamati tra poche ore alle urne per eleggere il nuovo presidente, in una sfida tutta interna al campo conservatore tra Rodrigo Paz Pereira e Jorge 'Tuto' ... Riporta ansa.it

bolivia seggi aperti pazBallottaggio presidenziale: urne aperte in Bolivia - I cittadini sono chiamati a scegliere tra il candidato centrista Rodrigo Paz Pereira e l’ex presidente di destra Jorge “Tuto” Quiroga, che i sondaggi indicano in vantaggio ... Lo riporta rsi.ch

Cerca Video su questo argomento: Bolivia Seggi Aperti Paz