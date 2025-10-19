Bocce biliardo karate e yoga A Massa c’è il circolo ‘Bisboccia’

"Un esempio virtuoso da copiare e replicare" lo ha definito così il sindaco di Massa Lombarda, Stefano Sangiorgi, il circolo ‘ Bisboccia ’ il giorno della sua inaugurazione ufficiale, avvenuta sabato 4 ottobre. C’erano circa 300 persone, venute a salutare la nuova gestione della struttura che, al suo interno, conta spazi e sale per tutti i gusti. Al timone ci sono due ragazzi: Michele Berardi e Leonardo Naldi. Il primo, già del mestiere, che ha saputo far prosperare il circolo tennis e, ancor prima, era fra i gestori della Casa della Birra a Bagnacavallo. Il secondo, invece, appenderà le chiavi da autotrasportatore per dedicarsi anima e corpo a questa nuova avventura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bocce, biliardo, karate e yoga. A Massa c’è il circolo ‘Bisboccia’

