Blitz contro il gioco illegale La sala poker nel mirino Metà dei clienti con precedenti
Blitz contro il gioco illegale: a Corsico il cuore dell’operazione della Polizia di Stato; 22 persone con precedenti nella sala scommesse di via Togliatti. Il bitz, coordinato dal Nucleo Centrale della Polizia dei Giochi e delle Scommesse dello Sco (Servizio Centrale Operativo) e condotta in sinergia con l’Ufficio Controlli della Direzione Giochi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm), si inserisce in una più ampia strategia di contrasto nazionale e internazionale al gioco illegale e ai fenomeni di riciclaggio connessi. I controlli sono stati effettuati dalla Squadra Mobile e dalla Sisco di Milano, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, della Polizia Amministrativa e Sociale della Questura e del personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
