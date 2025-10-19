Blitz a Cagliari | Holm e Orsolini spingono i rossoblù ai piani altissimi della classifica
I felsinei espugnano Cagliari con un secco 2-0 e volano a quota 13 punti graduatoria. Un successo dal peso specifico enorme, che apre così nel migliore dei modi questo “tour de force” autunnale caratterizzato da 7 partite in 21 giorni. Ora il focus si sposta immediatamente a giovedì sera, quando. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
