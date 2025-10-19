Black Phone 2 trasforma il Grabber in una risposta moderna a Freddy Krueger

Black Phone 2 trasforma il Grabber del primo film in una minaccia soprannaturale simile a Freddy Krueger. Black Phone 2 riporta in scena il Grabber interpretato da Ethan Hawke, un killer sadico che ha ucciso diversi giovani nel corso di The Black Phone. Ciò che rende sorprendente questo fatto è che il cattivo era stato ucciso senza pietà nel film precedente da Finny. Sebbene le circostanze complete del suo ritorno non vengano mai rivelate, Black Phone 2 trasforma lo spirito del Grabber in una forza malvagia, con la capacità di tormentare i sogni degli altri e ferirli gravemente nel mondo reale. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

