Black Phone 2 spiegazione del finale | come ritorna il Grabber e cosa vuole
Black Phone 2 riporta in scena il Grabber in modo sorprendente (ed efficace). Seguito del film del 2021 The Black Phone, il nuovo film vede il ritorno di Mason Thames nel ruolo di Finny e Madeleine McGraw in quello di Gwen. Nel corso di quattro anni, i due hanno cercato di superare il trauma dell’aggressione subita. Tuttavia, la minaccia del Grabber non è stata completamente risolta. Film molto più soprannaturale del primo, Black Phone 2 espande i poteri di alcuni personaggi e stabilisce ulteriori regole su come funzionano i fantasmi e le abilità psichiche in questo universo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Scopri altri approfondimenti
«Il primo film, Black Phone, non sembrava lasciare troppo spazio per un seguito, ma ha avuto successo e allora lo spazio lo si è trovato comunque. » North Denver, 1982. Da quando Finney è riuscito a scappare dal Rapace, il serial killer che terrorizzava la citt - facebook.com Vai su Facebook
La vignetta di Black Phone 2 in esclusiva per @Voto10 - X Vai su X
The Black Phone: la spiegazione del finale del film con Ethan Hawke - Il finale di The Black Phone spiegato: il significato della lotta tra Finney e Grabber nel film horror con Ethan Hawke. Segnala cinefilos.it
Stephen King recensisce con grande entusiasmo Black Phone 2 - Stephen King elogia Black Phone 2, definendolo un sequel inquietante e ben scritto, all’altezza del successo del primo film. Da cinefilos.it
The Black Phone: la spiegazione del finale del primo film, in attesa del sequel - Il celebre villain di The Black Phone tornerà nel sequel in uscita il 16 ottobre: ma come si era concluso il primo film? Secondo cinema.everyeye.it