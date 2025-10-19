Bilancio Milan 2025 495 milioni di ricavi e aumentano gli investimenti
Il Consiglio di Amministrazione dell’ AC Milan ha approvato il bilancio consolidato al 30 giugno 2025, segnando un risultato storico: per il terzo anno consecutivo il club chiude in utile, con un risultato netto positivo di 3 milioni di euro. È la prima volta che la società rossonera riesce a mantenere continuità economica positiva per tre esercizi di fila, un segnale di stabilità finanziaria raggiunta sotto la gestione del fondo statunitense RedBird Capital Partners. Il bilancio evidenzia inoltre un record di ricavi, che raggiungono quota 495 milioni di euro, con una crescita del 10% rispetto alla stagione 20232024. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Quanto incassa il Milan dall’accordo con Emirates: rinnovo da record - Milan ed Emirates hanno firmato un nuovo ricco contratto: emergono i ricavi che il club rossonero riceverà grazie allo storico sponsor. Segnala milanlive.it
