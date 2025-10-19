In attesa della prima tappa della Coppa del Mondo di biathlon, in programma il 29 novembre, Lisa Vittozzi si è oggi imposta nettamente al Loop One Festival, kermesse organizzata dalla Federazione Internazionale a Monaco di Baviera. Dopo aver saltato la scorsa stagione, l’azzurra si è mostrata subito in palla, e sembra pronta a recitare un ruolo da protagonista nella Coppa del Mondo, non dimenticando l’appuntamento con le Olimpiadi. La sappadina ha dimostrato di essere in condizione sia sugli skiroll sia al poligono, dove è stata precisa ed ha ritrovato il suo marchio di fabbrica, la rapidità. Gli unici due errori sono maturati in finale in ciascuno dei poligoni in piedi, ma tutto ciò non ha influito sull’esito della gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Biathlon, Lisa Vittozzi torna alla vittoria dominando il Loop One Festival di Monaco