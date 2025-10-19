biancavilla individuati i responsabili del furto al teatro comunale la fenice

ABBONATI A DAYITALIANEWS Indagine lampo dei Carabinieri: due denunciati per furto aggravato. Grazie a un’approfondita attività investigativa condotta dai Carabinieri della Stazione di Biancavilla, sono stati identificati e denunciati due uomini ritenuti responsabili del furto avvenuto presso il teatro comunale “La Fenice” di via Verdi. La struttura, recentemente ristrutturata e in attesa di collaudo, era stata oggetto di pesanti razzie durante l’estate scorsa. Un danno da oltre 100.000 euro. Nel corso di più incursioni notturne, i ladri si erano introdotti all’interno del teatro, rubando cavi elettrici, infissi, parti metalliche e componenti degli impianti di riscaldamento e antincendio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

