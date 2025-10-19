Bergamo. Con una stima ufficiale di 110 mila presenze in 4 giorni, si chiude la 23ª edizione di Mercatanti in Fiera, accompagnata da giornate di bel tempo e grande partecipazione. Un risultato importante, raggiunto nonostante lo spostamento al terzo weekend di ottobre, che ha comportato temperature serali più autunnali e una chiusura anticipata del mercato. La manifestazione si riconferma uno degli eventi più amati dai bergamaschi che hanno invaso i 105 banchi giunti quest’anno da 25 Paesi da ogni angolo d’Europa. Una proposta internazionale, completata da specialità culinarie territoriali, con 14 regioni italiane rappresentate. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Bergamo, in 4 giorni 110 mila persone alla 23ª edizione dei Mercatanti