Benevento 5 vola in vetta | poker di Abdala e successo 5-2 sul Città di Melilli

Fremondoweb.com | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Comunicato Stampa GG Team Wear Benevento 5 centra il quarto successo consecutivo tra assenze e rientri in extremis, dominando al PalaVillasmundo Colpo in Sicilia: il GG Team Wear Benevento 5 batte il Città di Melilli e centra il quarto successo . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Benevento 5 vola in vetta: poker di Abdala e successo 5-2 sul Città di Melilli

