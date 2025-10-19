Beneficenza per il Lombardi di Airola | la cultura scende in campo dopo il furto
Tempo di lettura: 2 minuti L’Istituto di Istruzione Superiore “A. Lombardi” di Airola (BN) reagisce con la forza della cultura e della solidarietà al grave furto che ha sottratto 99 computer dai suoi laboratori informatici. Per trasformare il momento di difficoltà in un’occasione di ripartenza e partecipazione collettiva, la scuola invita la cittadinanza allo spettacolo di beneficenza “Libertà va cercando”. L’evento, una suggestiva lettura polifonica della Divina Commedia a cura del Midora Teatro, con la regia di Doriano Rautnik, è un inno alla resilienza e al valore eterno della cultura. Sarà un momento di arte e profonda riflessione per sostenere concretamente la scuola e i suoi studenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Argomenti simili trattati di recente
Per gli appassionati di F1 e della beneficenza, domani 10 ottobre gli “ INGEGNERI del SALOTTO “ Lombardia Tv canale 80 alle 20:40 nel programma “ Voci di Moda “ buona visione da Marcello Bertoni & Giacomo Tansini ? Vai su Facebook
Istituto Lombardi di Airola: la cultura in campo dopo il furto dei 99 computer - Lombardi" di Airola (BN) reagisce con la forza della cultura e della solidarietà al grave furto che ha sottratto 99 computer dai suoi laboratori informatici. Scrive msn.com
Airola, due studenti dell’istituto ‘Lombardi’ nell’ Orchestra Nazionale dei Licei Musicali - L’Istituto di Istruzione Superiore “Lombardi” di Airola celebra un significativo successo formativo e culturale: due suoi allievi del Liceo Musicale sono entrati a far parte dell’Orchestra Nazionale d ... Secondo ntr24.tv