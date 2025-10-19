Beneficenza per il Lombardi di Airola | la cultura scende in campo dopo il furto

Tempo di lettura: 2 minuti L’Istituto di Istruzione Superiore “A. Lombardi” di Airola (BN) reagisce con la forza della cultura e della solidarietà al grave furto che ha sottratto 99 computer dai suoi laboratori informatici. Per trasformare il momento di difficoltà in un’occasione di ripartenza e partecipazione collettiva, la scuola invita la cittadinanza allo spettacolo di beneficenza “Libertà va cercando”. L’evento, una suggestiva lettura polifonica della Divina Commedia a cura del Midora Teatro, con la regia di Doriano Rautnik, è un inno alla resilienza e al valore eterno della cultura. Sarà un momento di arte e profonda riflessione per sostenere concretamente la scuola e i suoi studenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

