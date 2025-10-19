Ben Gvir | Israele riprenda guerra a Gaza
12.48 "Riprendere le operazioni militari nella Striscia di Gaza". E' l'appello al premier israeliano Netanyahu del ministro di estrema destra d'Israele Ben Gvir, dopo un'apparente violazione della tregua da parte di Hamas a Rafah. "Chiedo al primo ministro di ordinare alle Idf di riprendere i combattimenti su vasta scala nella Striscia",dice Ben Gvir."La falsa convinzione che Hamas cambi idea o rispetti l'accordo firmato si sta rivelando, prevedibilmente,pericolosa. Questa organizzazione terroristica nazista deve essere distrutta". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche questi approfondimenti
"Alcuni seguaci di Ben Gvir e Smotrich hanno perpetrato attacchi orribili contro i palestinesi della #Cisgiordania, dove tra l' ottobre 2023 e l' ottobre 2024 sono stati uccisi quasi ottocento palestinesi." Ilan Pappé, "La fine di Israele" da oggi, #7ottobre, in libreria. - X Vai su X
"La polizia israeliana è Ben Gvir, è una deriva cilena. Ciò che è successo in questi giorni ricorda tempi vecchi, ricorda il 2001 e Bolzaneto". In conferenza stampa a Roma, dopo il rientro da Israele, il deputato del Pd Arturo Scotto, ha risposto alle domande su q - facebook.com Vai su Facebook
Ben Gvir a Netanyahu, 'riprendere la guerra a Gaza' - 'Hamas non cambierà, deve essere completamente distrutto' ... Da altoadige.it
«Hamas ha violato la tregua». Ben-Gvir: «Riprendere la guerra» - Gvir ha lanciato un appello pubblico a Netanyahu, affinché riprenda le operazioni militari nella Striscia di Gaza. Si legge su tio.ch
Prima fase Gaza: il voto favorevole del Consiglio di Sicurezza di Israele con l’opposizione di Itamar Ben-Gvir - Abbiamo aggiornato la nostra Informativa sulla Privacy. Come scrive primapress.it