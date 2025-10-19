Ben Gvir | Israele riprenda guerra a Gaza

12.48 "Riprendere le operazioni militari nella Striscia di Gaza". E' l'appello al premier israeliano Netanyahu del ministro di estrema destra d'Israele Ben Gvir, dopo un'apparente violazione della tregua da parte di Hamas a Rafah. "Chiedo al primo ministro di ordinare alle Idf di riprendere i combattimenti su vasta scala nella Striscia",dice Ben Gvir."La falsa convinzione che Hamas cambi idea o rispetti l'accordo firmato si sta rivelando, prevedibilmente,pericolosa. Questa organizzazione terroristica nazista deve essere distrutta". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

