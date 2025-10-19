Ben Gvir a Netanyahu | ‘riprendere la guerra a Gaza’
''Chiedo al primo ministro di ordinare alle Idf di riprendere i combattimenti nella Striscia'', ha dichiarato Ben Gvir,. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
MEDIO ORIENTE | Media israeliani accusano Hamas di avere "violato il cessate il fuoco" aprendo il fuoco "contro un mezzo del genio a Rafah". In risposta, l'aeronautica ha attaccato l'area di Rafah. Ben Gvir a netanyahu; 'Riprendere la guerra'. #ANSA - X Vai su X
Ben Gvir a Netanyahu, 'riprendere la guerra a Gaza' - Il ministro di estrema destra israeliano Itamar Ben Gvir ha lanciato un appello pubblico al premier Benyamin Netanyahu affinché riprenda le operazioni militari nella Striscia di Gaza dopo un'apparente ... ansa.it scrive
Ben Gvir: Israele riprenda guerra a Gaza - E' l'appello al premier israeliano Netanyahu del ministro di estrema destra d'Israele Ben Gvir, dopo un'apparente violazione della tregua da ... Da rainews.it
