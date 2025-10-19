Ben Gvir a Netanyahu | ‘riprendere la guerra a Gaza’

Imolaoggi.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

''Chiedo al primo ministro di ordinare alle Idf di riprendere i combattimenti nella Striscia'', ha dichiarato Ben Gvir,. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

ben gvir a netanyahu 8216riprendere la guerra a gaza8217

© Imolaoggi.it - Ben Gvir a Netanyahu: ‘riprendere la guerra a Gaza’

Approfondisci con queste news

ben gvir netanyahu 8216riprendereBen Gvir a Netanyahu, 'riprendere la guerra a Gaza' - Il ministro di estrema destra israeliano Itamar Ben Gvir ha lanciato un appello pubblico al premier Benyamin Netanyahu affinché riprenda le operazioni militari nella Striscia di Gaza dopo un'apparente ... ansa.it scrive

ben gvir netanyahu 8216riprendereBen Gvir: Israele riprenda guerra a Gaza - E' l'appello al premier israeliano Netanyahu del ministro di estrema destra d'Israele Ben Gvir, dopo un'apparente violazione della tregua da ... Da rainews.it

ben gvir netanyahu 8216riprendereBen-Gvir preme su Netanyahu perché riprendano gli attacchi israeliani su Gaza - Il ministro israeliano per la Sicurezza nazionale, l’esponente dell’estrema destra Itamar Ben- Da globalist.it

Cerca Video su questo argomento: Ben Gvir Netanyahu 8216riprendere