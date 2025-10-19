Bellagio Skyrace trionfo valtellinese | Prandi e Desco dominano sui sentieri del Lario

Leccotoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Doppietta valtellinese alla Bellagio Skyrace. Andrea Prandi ed Elisa Desco hanno dominato l'undicesima edizione della classica d'autunno del Lario, confermando il loro stato di forma sui 28 chilometri del percorso più impegnativo. Domenica 19 ottobre, 438 atleti hanno dato vita a una giornata di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

