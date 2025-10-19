Belen Rodriguez pace fatta con Cecilia e Ignazio | c’entra mamma Veronica

Le tensioni nella famiglia Rodriguez sono ormai un lontano ricordo. O almeno così sembra dall’ultimo scatto pubblicato da Veronica Cozzani, la madre di Belen e Cecilia, che ha pubblicato su Instagram uno scatto che sancisce la pace tra le due sorelle (e il cognato). Dopo la nascita di Clara Isabel, la prima figlia dell’influencer e dell’ex ciclista, alcuni indizi seminati sui social avevano fatto pensare a nuovi dissapori, che invece sembrano essersi dissipati con l’arrivo della piccola della famiglia. Belen e Cecilia di nuovo insieme: la foto di mamma Veronica. L’arrivo di Clara Isabel sembra aver riportato la pace in famiglia. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Belen Rodriguez, pace fatta con Cecilia e Ignazio: c’entra mamma Veronica

