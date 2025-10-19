Belen Rodriguez con la nipotina Clara Isabel la foto testimonia la serenità ritrovata con la sorella Cecilia

Fanpage.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Belen Rodriguez ha pubblicato sui social la prima foto con la nipotina Clara Isabel, nata dall'amore tra la sorella Cecilia e Ignazio Moser. Un'immagine che sancisce la serenità ritrovata all'interno della famiglia, dopo mesi di gossip e indiscrezioni sulla loro lontananza. 🔗 Leggi su Fanpage.it



