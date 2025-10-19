Belén Rodriguez a cena con la sorella Cecilia e Ignazio Moser | Clara Isabel ha riunito la famiglia

La nascita della piccola Clara Isabel ha riunito le famiglie Rodríguez e Moser. Pochi giorni fa, Veronica Cozzani, madre di Belén e Cecilia, ha postato sui social una foto delle figlie insieme a cena. Con loro anche Ignazio Moser, al quale la showgirl si sarebbe riavvicinata dopo la nascita della nipotina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

Mulino della Frega. . Venerdì 24 ottobre, il Mulino della Frega ti aspetta per La Noche Latina! Una serata di musica latina e divertimento che scalderà le tue sere autunnali. • Aperitivo & cena à la carte dalle 19:00 • DJ SET esplosivo con i Rodriguez Twins all - facebook.com Vai su Facebook

Belén Rodriguez a cena con la sorella Cecilia e Ignazio Moser: Clara Isabel ha riunito la famiglia - Pochi giorni fa, Veronica Cozzani, madre di Belén e Cecilia, ha postato sui social una foto delle figlie insieme a cena. Segnala fanpage.it

Belen e Cecilia Rodriguez sono andate a cena insieme, è tornata la pace - Nessuno ha mai saputo cosa sia successo tra le due, ma è certo che ora si sono riappacificate. Come scrive tgcom24.mediaset.it

Cecilia e Belén Rodriguez, un gesto social suggerisce una pace ritrovata. Ecco cosa ha raccontato la sorella minore - Maretta tra le due sorelle che durerebbe da tempo: un litigio profondo, forse, alla base, di questa lontananza. Scrive vanityfair.it