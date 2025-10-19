Belen Cecilia e Ignazio | la foto che spazza via il gossip

Una foto pubblicata dalla madre delle Rodriguez cambia tutto: fine delle tensioni o tregua apparente? Scopri cosa è successo davvero. Qual è la verità dietro i presunti litigi tra Belen Rodriguez, Cecilia e Ignazio Moser? Basta una foto per riscrivere tutta la storia. Seduti a tavola, sorridenti, uniti. Così appaiono Belen, Cecilia e Ignazio nello scatto che mamma Veronica Cozzani ha pubblicato sui social. Un’immagine potente che smentisce con eleganza settimane di voci velenose. Per giorni, il gossip ha parlato di gelo tra le sorelle Rodriguez e il cognato. Tutto è esploso quando Belen ha postato – per errore – la nascita della piccola Clara Isabel, la figlia tanto attesa da Cecilia e Ignazio, prima ancora che i genitori potessero farlo. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Belen, Cecilia e Ignazio: la foto che spazza via il gossip

News recenti che potrebbero piacerti

"Benvenuta a casa Clarita". E Belen... Cecilia, Ignazio Moser e la figlia appena nata: ora sì che è gelo vero. Cosa è successo usciti dall'ospedale (FOTO) - facebook.com Vai su Facebook

Belen Rodriguez a cena con sua sorella Cecilia e Ignazio Moser: la foto che conferma la ritrovata serenità - Pochi giorni fa Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono diventati genitori della piccola Clara Isobel e la coppia ha condiviso sui social tutta la gioia per essere riusciti finalmente a coronare il ... Secondo isaechia.it

Belén Rodriguez a cena con la sorella Cecilia e Ignazio Moser: Clara Isabel ha riunito la famiglia - Pochi giorni fa, Veronica Cozzani, madre di Belén e Cecilia, ha postato sui social una foto delle figlie insieme a cena. Si legge su fanpage.it

E pace fu: Belen, Cecilia e Ignazio insieme dopo la nascita di Clara Isabel - La famiglia è finalmente riunita: pace fatta tra Belen, Cecilia e Ignazio Moser che dopo la nascita di Clara Isabel si mostrano insieme anche sui social ... ultimenotizieflash.com scrive