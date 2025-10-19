Belen a cena insieme con Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez | fine del gelo tra i due cognati?

Come documentato sui social, Belen Rodriguez è stata a cena con Cecilia Rodriguez e il cognato Ignazio Moser, con cui non erano mancate le incomprensioni. Merito anche della piccola Clara Isabel?.

