Behind the Screen – Il suono delle emozioni | Vanity Fair celebra a Roma la musica nel cinema con Angelina Jolie
Dopo Venezia, Behind the Screen arriva alla Festa del Cinema di Roma con Il suono delle emozioni: nella cornice di Palazzo Barberini, Vanity Fair celebra - in collaborazione con il Ministero della Cultura - la musica nel cinema con Angelina Jolie e le performance live dell’Orchestra Roma Sinfonietta e di Francesca Michielin, per una serata dedicata al potere del suono sul grande schermo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Ieri a Palazzo Barberini in occasione della Festa del Cinema di Roma per "Behind The Screen", appuntamento dedicato alle colonne sonore a cura di Vanity Fair
