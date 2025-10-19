Beffa a Bolzano | la Junior Fasano cede 30-29 dopo il vantaggio iniziale
FASANO - Nella palestra “Gasteiner” l’equilibrio dei minuti iniziali è rotto dal break di 3-0 degli ospiti, avanti al 9’ sul 5-8. Il vantaggio al 12’ tocca il più 4 (6-10), con la reazione dei locali che giunge con qualche minuto di ritardo, ma non lesina in efficacia, considerato il parziale di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
