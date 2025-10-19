Beccato a cedere due dosi di hashish | arrestato pusher di 66 anni

PONSACCO – Nella settimana che si avvia alla conclusione i carabinieri della stazione di Ponsacco hanno arrestato un 66enne di origine straniera per spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, durante un regolare servizio perlustrativo, hanno sorpreso il 66enne mentre cedeva due dosi di hashish (2,60 grammi) ad un assuntore del luogo. La successiva perquisizione estesa all’abitazione dell’arrestato ha permesso di rinvenire e sequestrare ulteriori 14 dosi della medesima sostanza stupefacente, per un peso complessivo di circa 54 grammi. Tutto lo stupefacente rinvenuto e? stato sottoposto a sequestro. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it