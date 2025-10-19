Beach volley primo podio assieme per Alfieri e Rangheri! Al Challenge di Nulvali battuti gli austriaci in finale per il terzo posto!

È un finale di stagione che non smette di regalare soddisfazioni a Manuel Alfier e Alex Ranghieri che, dopo aver conquistato il titolo di campioni d’Italia a inizio settembre a Bellaria, salgono per la prima volta assieme sul podio di un torneo di alto livello internazionale. Al Challenge di Nuvali gli azzurri chiudono al terzo posto grazie al successo nella finale sugli austriaci DresslerWaller. La coppia italiana si è imposta con un sofferto ma meritato 2-1 al termine di un match molto combattuto. Nel primo set, dopo una prima fase di equilibrio, la coppia austriaca ha preso il largo portandosi sul 13-8. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Beach volley, primo podio assieme per Alfieri e Rangheri! Al Challenge di Nulvali battuti gli austriaci in finale per il terzo posto!

Contenuti che potrebbero interessarti

IL GRANDE BEACH VOLLEY NAZIONALE IN SCENA AD ANDORA ? Sabato e domenica 18 e 19 ottobre prima giornata del Campionato Italiano per Società FIPAV con 27 coppie maschili e femminili nella categoria Gold ad Andora. Campo cent Vai su Facebook

Santomassimo/Di Felice, ancora bronzo! L’Italia del beach volley sul podio iridato U18. Oro a Norvegia e USA - È ancora podio ed è ancora bronzo per l’Italia del beach volley ai Mondiali Under 18 di Doha. Da oasport.it

Beach volley: un tris azzurro centra gli ottavi nel Challenge di Nuvali! - Tris azzurro negli ottavi di finale nel Challenge di Nuvali, in questo finale di stagione che sta rilanciando in qualche modo il beach volley maschile ... Riporta oasport.it

A Cordenons si impongono Ditta/Benazzi e Marchetto/Dal Molin - E' andata in archivio a Cornenons in provincia di Pordenone la sesta tappa del Campionato Italiano Assoluto 2025 di beach volley. Come scrive tuttosport.com