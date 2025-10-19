Si ferma agli ottavi di finale il cammino di Tommaso Sanguanini e Pietro Iurisci nel Mondiale Under 21 di beach volley a Puebla (Messico), ma il bilancio per la giovane coppia azzurra resta ampiamente positivo. I due italiani, protagonisti di un torneo in crescendo, hanno vinto, dopo aver superato le qualificazioni, il loro girone con autorità, mostrando personalità e qualità tecnica contro avversari già abituati al contesto internazionale. La fortuna non è stata dalla loro parte al momento del sorteggio e solo negli ottavi, contro la solidissima coppia polacca PietraszekKrzeminski, hanno dovuto arrendersi con il punteggio di 0-2 (13-21, 19-21), al termine di un match comunque combattuto soprattutto nel secondo set. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Beach Volley Mondiale U21, Sanguanini e Iurisci si fermano agli ottavi. Bilancio comunque positivo a Puebla