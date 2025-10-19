Beach volley Alfieri Ranghieri sconfitti in semifinale tra poco in campo per il terzo posto con Dressler Waller
Sarà finale per il terzo posto nel Challenge di Nuvali per Alex Ranghieri e Manuel Alfieri, sconfitti in una tiratissima semifinale dalla solida coppia inglese (ma di origine argentina) BelloBello. La coppia azzurra si è illusa di poter fare un sol boccone degli avversari dominando letteralmente il primo set con il punteggio di 21-11. Nel secondo parziale è cambiato tutto, con gli inglesi più efficaci nella fase cambio palla. Gli azzurri sono rimasti sempre aggrappati ai rivali ma non sono riusciti a colmare il piccolo divario che si è venuto a creare nella parte finale, perdendo in volata 21-19. 🔗 Leggi su Oasport.it
