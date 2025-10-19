Beach volley Alfieri Ranghieri sconfitti in semifinale tra poco in campo per il terzo posto con Dressler Waller

Oasport.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà finale per il terzo posto nel Challenge di Nuvali per Alex Ranghieri e Manuel Alfieri, sconfitti in una tiratissima semifinale dalla solida coppia inglese (ma di origine argentina) BelloBello. La coppia azzurra si è illusa di poter fare un sol boccone degli avversari dominando letteralmente il primo set con il punteggio di 21-11. Nel secondo parziale è cambiato tutto, con gli inglesi più efficaci nella fase cambio palla. Gli azzurri sono rimasti sempre aggrappati ai rivali ma non sono riusciti a colmare il piccolo divario che si è venuto a creare nella parte finale, perdendo in volata 21-19. 🔗 Leggi su Oasport.it

beach volley alfieri ranghieri sconfitti in semifinale tra poco in campo per il terzo posto con dressler waller

© Oasport.it - Beach volley, Alfieri/Ranghieri sconfitti in semifinale, tra poco in campo per il terzo posto con Dressler/Waller

Altre letture consigliate

Beach volley, che impresa di Alfieri e Ranghieri: prima semifinale insieme nel Challenge di Nuvali! - Al Challenge di Nuvali, Manuel Alfieri e Alex Ranghieri centrano la prima semifinale ... oasport.it scrive

beach volley alfieri ranghieriNuvali: Alex Ranghieri e Manuel Alfieri conquistano la semifinale - Percorso netto per i due azzurri che dopo aver vinto la Pool F hanno sconfitto 2- Lo riporta tuttosport.com

beach volley alfieri ranghieriBeach volley: un tris azzurro centra gli ottavi nel Challenge di Nuvali! - Tris azzurro negli ottavi di finale nel Challenge di Nuvali, in questo finale di stagione che sta rilanciando in qualche modo il beach volley maschile ... oasport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Beach Volley Alfieri Ranghieri