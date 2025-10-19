Bcc un nuovo look per la filiale di S Sofia
In occasione dell’inaugurazione dei rinnovati arredamenti della filiale della Bcc ravennate forlivese ed imolese di Santa Sofia, che garantiscono una privacy migliore oltre alla installazione di una postazione per facilitare operazioni bancarie veloci, si è radunata nella centralissima piazza Matteotti una piccola folla di cittadini, soci, rappresentanti delle associazioni e del mondo imprenditoriale in occasione del taglio del nastro. Dopo i saluti del presidente della Bcc Giuseppe Gambi e del direttore Gianluca Ceroni, alla presenza del capo Area Gianguglielmo Raggi, del vice presidente Gianni Lombardi, della direttrice della filiale Barbara Galeotti e del suo staff, i ringraziamenti delle sindache di Santa Sofia e Galeata, rispettivamente Ilaria Marianini e Francesca Pondini, e la benedizione ai locali di don Giordano Milanesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
