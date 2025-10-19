Battuto il record annuale del 2023 con largo anticipo | l' aeroporto raggiunge gli 874.900 passeggeri
Sempre più vicino il traguardo del milione di passeggeri per l'aeroporto d'Abruzzo. Al 10 ottobre 2024 il numero dei passeggeri che ha transitato nello scalo è stato di 874.900: un record. Sì perché con 283 giorni di anticipo e cioè quando al 31 dicembre mancano due mesi e mezzo, quel numero è. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Altre letture consigliate
Due mesi dopo ripubblichiamo questo reel che ha battuto ogni record: 1.500 mi piace e circa 154.000 visualizzazioni raggiunte . Alla vigilia di San Rocco, nostro compatrono, non dimentichiamo mai la nostra Protettrice Madre Vergine Assunta in Cielo Vai su Facebook
La storia di un anello da record. Battuto all’asta per oltre due milioni di euro, era di una 50enne #toscana che per vent’anni non ha mai saputo di possedere un rarissimo #diamante rosa. #Tg1 Anna Milan - X Vai su X
Registrato il più grande aumento annuale dei livelli di CO2: cosa rischiamo ora? - Un aumento di CO2 da record, che evidenzia lo stato di salute della Terra: ecco come uomo, incendi e oceani incidono ... Lo riporta libero.it
Aumento record della concentrazione di anidride carbonica nell’atmosfera nel 2024 - Nel 2024 la concentrazione di Co2 nell’atmosfera ha registrato l’aumento più consistente dall’inizio delle rilevazioni, hanno avvertito il 15 ottobre le Nazioni Unite, invitando l’umanità a intervenir ... internazionale.it scrive