Battuto il record annuale del 2023 con largo anticipo | l' aeroporto raggiunge gli 874.900 passeggeri

Ilpescara.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sempre più vicino il traguardo del milione di passeggeri per l'aeroporto d'Abruzzo. Al 10 ottobre 2024 il numero dei passeggeri che ha transitato nello scalo è stato di 874.900: un record. Sì perché con 283 giorni di anticipo e cioè quando al 31 dicembre mancano due mesi e mezzo, quel numero è. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

battuto record annuale 2023Registrato il più grande aumento annuale dei livelli di CO2: cosa rischiamo ora? - Un aumento di CO2 da record, che evidenzia lo stato di salute della Terra: ecco come uomo, incendi e oceani incidono ... Lo riporta libero.it

battuto record annuale 2023Aumento record della concentrazione di anidride carbonica nell’atmosfera nel 2024 - Nel 2024 la concentrazione di Co2 nell’atmosfera ha registrato l’aumento più consistente dall’inizio delle rilevazioni, hanno avvertito il 15 ottobre le Nazioni Unite, invitando l’umanità a intervenir ... internazionale.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Battuto Record Annuale 2023