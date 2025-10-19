Como-Juventus è stata una gara non senza colpi di scena. I bianconeri preso due gol dalla formazione di Fabregas. Al termine della gara nel corso delle due conferenze i due allenatori hanno dato vita ad un piccolo battibecco a distanza dalle relative sale stampa. Fabregas ha risposto ad una frase pronunciata da Tudor alla vigilia della partita, che non gli è andata giù: « Tudor guida un grande club, con una storia importante. Ha detto che mi prendo tutti i giocatori, ma forse non gli hanno spiegato bene come stanno le cose. Lui lavora con campioni, noi abbiamo un’altra realtà». La fra in questione, pronunciata nella conferenza stampa della vigilia aveva definito il Como una “ finta piccola”, che « ha speso bene e l’allenatore ha scelto tutti i giocatori, una cosa rara e bella». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Battibecco con Fabregas, Tudor secco: «può dire quello che vuole»