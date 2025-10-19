Una rapina che quasi richiama la serie tv di Netflix Lupin, senza farlo apposta ambientata a Parigi. Nel museo più visitato al mondo sono stati rubati nove pezzi della collezione di gioielli di Napoleone e dell'imperatrice. Nessun ferito. Panico e paura tra i testimoni dopo aver visto gli agenti della Police Nationale e della Gendarmerie circondare la famosa piramide di vetro. Gli agenti hanno provato a entrare, senza riuscirci. Alcuni testimoni raccontano che le porte laterali erano chiuse a chiave. Dentro il museo i visitatori "correvano e davano colpi sulle porte vetrate per uscire". Alla fine polizia e Gendarmeria sono riuscite a riportare la calma. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Battevano colpi sul vetro". La paura dei visitatori