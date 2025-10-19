Batosta Allegri Milan sconvolto | è la notizia peggiore
La riprese del campionato per Max Allegri non è andata nel migliore dei modi. Il tecnico del Milan deve già fare i conti con una batosta clamorosa. Il Milan ha ritrovato la sua anima. La squadra di Massimiliano Allegri, reduce dalla gara contro una Fiorentina in evidente difficoltà, ha confermato di essere una delle rivelazioni di questo inizio di stagione. Dopo l’annata scorsa, chiusa tra rimpianti e delusioni, il tecnico livornese ha rimesso ordine e mentalità dentro lo spogliatoio rossonero, ricostruendo un gruppo competitivo, solido e consapevole delle proprie potenzialità. I risultati, finora, gli danno ragione: la squadra gioca con equilibrio, concede poco e riesce a sfruttare le occasioni con grande cinismo. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
Approfondisci con queste news
Conte difficilmente digerirà la batosta contro Allegri, inspiegabile il cambio di De Bruyne (Damascelli) Sul Giornale. Il Milan cresce, Modric è il Riccardo Muti del campionato, saggezza e piacere alla vista, gli orchestrali ricevono spartito perfetto. https://www.iln - facebook.com Vai su Facebook
Milan-Napoli: torna la Curva Sud. Allegri sorride, mentre a Conte arriva una batosta #SempreMilan #ACMilan #Milan - X Vai su X
Milan, Allegri in Coppa Italia senza Leao: "Forse Nkunku dal 1'". Poi la risposta sul rientro - Non ci sono nemmeno i supplementari, quindi non dobbiamo arrivare ai rigori che sono una lotteria. Riporta tuttosport.com
Allegri e Milan furiosi: a gennaio indosserà la maglia della Juve - C’è grande attenzione sul Milan che sotto i dettami di Massimiliano Allegri ha alzato i giri del motore tornando di prepotenza tra le candidate alla vittoria finale del campionato. Come scrive diregiovani.it
Con Allegri il Milan fa sul serio: doppio Pulisic e Fofana, Udinese dominata - Dopo la Juve e in attesa dell’Inter, Udine era il banco di prova rossonero. Segnala gazzetta.it