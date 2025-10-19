Basket va ad una lucida IES il derby con Ponsacco in Divisione Regionale 2

Pisa, 19 ottobre 2025 – Continua la striscia positiva per la IES Sport Pisa, che supera in casa il forte Ponsacco, in uno dei derby della seconda giornata del campionato di Divisione Regionale 2. I ragazzi di Paolo Campani e Maurizio Neri hanno lottato alla pari con gli avversari, piazzando il colpo decisivo nel finale.. LA CRONACA – In un match tirato fin dai primi minuti, sempre punto a punto, i locali di coach Campani provano un piccolo allungo a 11 secondi dal riposo, con un'importante tripla, ma a 3 secondi, gli avversari ottimizzano con un canestro di Boschi quasi da metà campo ( 36-34 ).

