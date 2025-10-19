Basket Unahotels Varese 103-79 | Reggio domina con merito un’avversaria inconsistente

Reggio Emilia, 19 ottobre 2025 – Pur priva di Severini, fermato nell’imminenza del match da una forte sindrome influenzale, l’Una Hotels dispone con relativa facilità di una OpenJobmetis già non trascendentale a livello di tasso tecnico e che, per di più, gioca pure piuttosto male, con un playmaker, Moody, al momento impresentabile, e gli altri stranieri, con l’eccezione di Nkamhoua, poco incisivi. Reggio comunque merita il successo anche per le più che discrete cose che mette in mostra; magari a sprazzi, ma di qualità. Specie in termini di intensità difensiva e circolazione di palla. In casa biancorossa prevale ancora la tendenza a prendersi troppe pause a livello di concentrazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

