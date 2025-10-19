Basket Unahotels Varese 103-79 | Reggio domina con merito un’avversaria inconsistente
Reggio Emilia, 19 ottobre 2025 – Pur priva di Severini, fermato nell’imminenza del match da una forte sindrome influenzale, l’Una Hotels dispone con relativa facilità di una OpenJobmetis già non trascendentale a livello di tasso tecnico e che, per di più, gioca pure piuttosto male, con un playmaker, Moody, al momento impresentabile, e gli altri stranieri, con l’eccezione di Nkamhoua, poco incisivi. Reggio comunque merita il successo anche per le più che discrete cose che mette in mostra; magari a sprazzi, ma di qualità. Specie in termini di intensità difensiva e circolazione di palla. In casa biancorossa prevale ancora la tendenza a prendersi troppe pause a livello di concentrazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
Openjobmetis – Unahotels a Masnago, aggiornamenti in diretta https://varesenews.it/2025/09/openjobmetis-unahotels-a-masnago-aggiornamenti-in-diretta/2357530/… #basket - X Vai su X
Basket: buona la prima per la Pallacanestro Reggiana in Fiba Europe Cup. La Una Hotels vince 96-88 sul campo del Digione - facebook.com Vai su Facebook
Prova di squadra per Reggio Emilia, sconfitta largamente Varese - Una buona prova della UNA Unahotels Reggio Emilia batte una Varese che era riuscita ad imbrigliare all’inizio i reggiani. Da basketinside.com
Reggio Emilia inarrestabile, Final Eight a un passo. E Faried inizia a carburare - L'Openjobmetis Varese degli ultimi due anni abbondanti ci ha ormai insegnato a non dare troppo peso alle prestazioni offensive delle squadre affrontate dai lombardi. Scrive sportmediaset.mediaset.it
Unahotels-Varese 97-80: sesta vittoria di fila per Reggio - Reggio Emilia, 22 dicembre 2024 – Sesta vittoria di fila in campionato per la Unahotels che sbriga d’autorità la pratica OpenJobMetis Varese guidando la contesa per tutti i 40’. Secondo ilrestodelcarlino.it