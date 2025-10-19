Basket serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-Tema Sinergie Faenza in diretta Live
La Pielle torna di scena al PalaMacchia questa sera alle 18 per il big match contro l’imbattuta Faenza. I biancoazzurri cercano riscatto dopo il brutto ko di Latina (93-76) e un successo contro una delle prime della classe riporterebbe entusiasmo dopo la prima sconfitta stagionale. La squadra di. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
