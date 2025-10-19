Basket serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-Tema Sinergie Faenza 87-75 | show biancoblù e grande festa al PalaMacchia
La Pielle torna di scena al PalaMacchia questa sera alle 18 per il big match contro l’imbattuta Faenza. I biancoazzurri cercano riscatto dopo il brutto ko di Latina (93-76) e un successo contro una delle prime della classe riporterebbe entusiasmo dopo la prima sconfitta stagionale. La squadra di. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Basket serie A2 La sconfitta con Pesaro ha lasciato il segno, Caja chiede ai suoi più attenzione sotto canestro. Sembra sfumare l’arrivo di Morgillo, Anumba pronto a giocare uno spezzone. Si comincia alle 18 al PalaRadi. - facebook.com Vai su Facebook
Si apre la 2ª giornata di Serie A @UnipolCorporate 2025/26 con un derby lombardo tutto da vivere! Openjobmetis Varese EA7 Emporio Armani Milano Segui la partita in diretta su LBA TV, il palcoscenico del grande basket italiano! https://bit.ly/LBATVF - X Vai su X
Basket, serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-Tema Sinergie Faenza in diretta. Live - La Pielle torna di scena al PalaMacchia questa sera alle 18 per il big match contro l’imbattuta Faenza. Riporta msn.com
Basket, la Benacquista Latina riceve nel pomeriggio la Malvin Casoria - Dopo la brillante vittoria nel turno infrasettimanale contro la Verodol CBD Pielle Livorno, la Benacquista Assicurazioni Latina Basket si appresta a disputare la seconda sfida casalinga consecutiva. Scrive latinaquotidiano.it
Basket, serie B | Power Basket Nocera-Verodol CBD Pielle Livorno 59-72: biancoblù in controllo e quarta vittoria consecutiva - Prima partita di una settimana con tre impegni per gli uomini di Turchetto che, privi di Gabrovsek, cercano il quarto successo consecutivo. Da today.it