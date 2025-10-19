Basket Serie B Nazionale San Giobbe Chiusi battuta ma con l’onore delle armi Caserta la spunta dopo una partita piena di sofferenza

JUVE CASERTA 77 SAN GIOBBE CHIUSI 71 PEPERDÌ CASERTA: Iannotta, Nwaofom, Vecerina 7, Sorbo, Hadzic 17, D’Argenzio 25, Brambilla 2, Radunic 10, Ly Lee 9, Pisapia 2, Nobile 5. Allenatore Lardo. UMANA CHIUSI: Balducci, Natale 5, Bertocco 17, Lorenzetti 4, Candotto 8, Gravaghi 9, Raffaelli 16, Moreno, Petrucci, Rasio 12. Allenatore Zanco. Arbitri: Rodia, Schena, Collura. Parziali: 23-16, 41-36, 65-60. CASERTA – Seconda sconfitta consecutiva per l’Umana San Giobbe Chiusi battuta al PalaPiccolo di Caserta dalla Peperdì per 77-71, al termine di una partita in cui i Bulls hanno dato tanto filo da torcere ai quotatissimi campani che, per effetto di questo successo, restano primi in classifica a punteggio pieno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket Serie B Nazionale. San Giobbe Chiusi battuta ma con l’onore delle armi. Caserta la spunta dopo una partita piena di sofferenza

News recenti che potrebbero piacerti

BASKET, SERIE C FEMMINILE, VIRTUS MATERA SFIDA IN TRASFERTA MONTERONI - facebook.com Vai su Facebook

Serie A Lega Basket, il derby Varese-Milano alle 18.15 su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket #SkySport #Basket #SkySportBasket - X Vai su X

Serie B - Dany Basket Quarrata, stop a Imola contro l'Andrea Costa - Il primo turno infrasettimanale del girone B di Serie B Nazionale, valido per la quinta giornata, vede il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata uscire battuto dal PalaRuggi di Imola. Scrive pianetabasket.com

Basket B Nazionale: San Giobbe in campo a Caserta per l'anticipo della sesta giornata - Interrotta la striscia di due vittorie consecutive per i Bulls che sono incappati nella prima sconfitta stagionale nel turno infrasettimanale con Ferrara. Si legge su radiosienatv.it

Basket, Serie B Nazionale: Capo d’Orlando supera in casa la Siaz Piazza Armerina - 76 la Siaz Piazza Armerina, nella gara valida per la quinta giornata del ... Come scrive 98zero.com