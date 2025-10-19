Basket - Serie B femminile interregionale Oggi Le Mura-Feba a Ponte Buggianese

A causa dell’indisponibilità del "Palatagliate", già da oggi, prima della lunga maratona dei comics, il Green Le Mura Spring sarà costretto ad affrontare diverse gare in trasferta forzata. Oggi, alle 18, le biancorosse saranno al palazzetto di Ponte Buggianese per la terza gara di regular season contro Feba Civitanova, squadra retrocessa dalla "A2", ma che ha mantenuto una struttura di ottimo livello. La società marchigiana ha, infatti, confermato, tra le altre, la guardia Veronica Perini, attualmente top scorrer di squadra con 24 punti, ma che ha anche inserito la centro Amila Smajic, ottima realizzatrice sotto canestro, la play Anna Iannello e la guardia Lucia Mandolesi, entrambe buone tiratrici dalla distanza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

