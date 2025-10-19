Basket Serie A | Brescia si prende la vetta in solitaria in attesa della Virtus
Bologna, 19 ottobre 2025 – In attesa del posticipo del lunedì che vedrà impegnata la Virtus Olidata in casa contro la Vanoli Basket Cremona, l a Germani Brescia si prende la vetta in solitaria del campionato di Serie A di basket: i biancoblù hanno infatti centrato il terzo successo in altrettante gare battendo a domicilio l’Apu Old Wild West Udine 81-72. In assenza di CJ Massinburg, ci hanno pensato un Nikola Ivanovic da 26 punti e 6 assist e Miro Bilan (21 punti conditi con 12 rimbalzi) a vestire i panni dei protagonisti nelle file dei lombardi, che hanno preso in mano le redini del match con un 49-30 nei due quarti centrali (28-16 di parziale nella seconda frazione) e non si sono più voltati indietro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
