Pisa, 19 ottobre 2025 – Primo successo per il CUS Pisa targato Cosmocare, nel campionato di Divisione Regionale 1, in volata sul campo del forte Basket Donoratico. Gli uomini di Stefano Dari, reduci da due sconfitte evitabili, hanno sempre inseguito, senza perdersi d’animo, hanno serrato la difesa nella ripresa e, con Ludovico Quarta, assoluto protagonista del match, hanno colto sulla sirena il canestro dell’unico, definitivo, sorpasso.. LA CRONACA – Gli universitari, che nell’occasione hanno fatto esordire in campionato Colombini, squalificato nelle prime due gare, sono partiti alla pari ( 21-18 ), per poi cedere, soprattutto in difesa, nel secondo parziale ( 25-18 ), consentendo ai padroni di casa di andare al riposo con un vantaggio a due cifre ( 46-36 ). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket, Quarta trascina il CUS Pisa al primo successo, in Divisione Regionale 1