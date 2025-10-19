Basket primo successo del GMV a SMiniato in Divisione Regionale 2

Pisa, 19 ottobre 2025 – Primo successo per il GMV, nel campionato di Divisione Regionale 2: sul campo dell 'Etrusca S.Miniato, compagine dal micidiale attacco dall'arco, gli uomini di Cinzia Piazza, assistita da Daniele Meschinelli e, da quest'anno, dal giovanissimo Nicola Daini, hanno iniziato alla pari, hanno preso un vantaggio interessante nei quarti centrali ed hanno saputo difendersi dal rientro in partita dei padroni di casa.. LA CRONACA – La partita inizia con un sostanziale equilibrio, in cui i padroni di casa cercano di imporre il loro gioco rapido e con tante soluzioni fuori dal perimetro, ma, nonostante ciò, non riescono mai a prendere un vantaggio sostanzioso, finendo il primo quarto sul 20-17.

