Basket | orrore dopo Rieti-Pistoia Sassi contro il pullman dei tifosi toscani muore l’autista
Sembrava una normale partita di Serie A2, e anche di classifica medio-alta. La RSR Sebastiani Rieti aveva ricevuto l’Estra Pistoia, era finita 73-88 per i toscani, e in breve dal PalaSojourner tutto sembrava nell’ordine delle cose: tifo caloroso da una parte, tifosi in trasferta dall’altra. Invece, a Contigliano, non lontano da Terni, lungo la statale 79, si è consumata una tragedia immane. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, alcune persone, probabilmente appartenenti al tifo della squadra laziale, hanno iniziato un lancio di sassi e altri oggetti nei confronti del pullman dei tifosi di Pistoia che stava passando proprio di lì. 🔗 Leggi su Oasport.it
