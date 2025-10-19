Basket | Milano passa a Sassari nel finale Ricci Booker e Guduric salvano l’Olimpia
L’Olimpia Milano riesce a passare al PalaSerradimigni, ma fa grande fatica per battere la Dinamo Sassari. Il Banco di Sardegna sogna fin quasi alla fine, poi per l’EA7 Emporio Armani arriva Marko Guduric a siglare il successo nel mezzogiorno della terza giornata di Serie A, ma importanti erano stati prima sia Devin Booker, autore di 19 punti, che Pippo Ricci, a quota 12 (con doppia doppia sfiorata). 14 anche per Armoni Brooks; in casa Dinamo 16 di Desure Buie, 13 di Rashawn Thomas e 12 di Laurynas Beliauskas. Nelle prime fasi è subito Sassari a farsi sentire, ed è soprattutto Marshall a far disperare Messina (costretto molto rapidamente a un timeout) con due triple che valgono il 10-4. 🔗 Leggi su Oasport.it
